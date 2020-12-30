«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

حكى الفنان محمد فوزي عن أول قبلة تعرض لها في حياته وتمنى بعد ذلك أن ينساها لأنها شعر أنها كانت قبلة طعمها رخيص.وقال الفنان محمد فوزي: «لم تكن للقبلة الأولى أي طهارة أو صفاء أو معنى جميل، لأن الغريزة البهيمية هي التي دفعتني إليها، ولم تكن بدافع الشعور أو الحب».وواصل حديثه بأن عندما كان في ريعان الصبا والشباب، كان يسكن في بنسيون وكانت متواجدة فتاة يونانية مجنونة مع أسرتها في نفس البنسيون، لم تكن تظهر إلا نادرا جدا، ولم تكن هادئة إلا نادرًا جدًا، وفي أغلب الأحيان صراخها لا ينقطع، حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.وفي ذات مساء استيقظ الفنان محمد فوزي، من نومه وشعر بجواره جسم ناعم يتمدد ويضمه بكل شوق وحنين، واعتقد بأنها إحدى المعجبات الساكنات، فبادلها الغرام في الظلام.وبدأ يحدثها بصوت منخفض، فإذا بها تواصل الضحك بصوت مرتفع أزعجه، فأضاء النور ليرى من هي وعرف أنها كاتينا اليونانية المجنونة.