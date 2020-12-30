خاص.. ربيع ياسين يرفض تحميله مسؤولية إصابات كورونا

توصل "الكابتن" إلى أبرز ما جاء في تقرير ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب الذى قدمه لاتحاد الكرة قبل عدة أيام بشأن الأزمة التى ضربت منتخب الشباب فى تونس بإصابة أكتر من 17 لاعبا وتم استبعاد المنتخب من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.





وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن ربيع ياسين رفض تحميله مسئولية كثرة إصابات اللاعبين بكورونا وأكد أنه ليس مسئولا عن اتباع الإجراءات الاحترازية للبعثة التى تواجدت في تونس.





وتابع المصدر أن ربيع ياسين رفض تحميله مسئولية سفره مبكرا لتونس وأكد فى تقريره أنه سافر بعد موافقة اللجنة الخماسية والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة ولم يسافر إلا بعد موافقتهم وأنه سافر لتعويد اللاعبين على الأجواء بتونس قبل انطلاق البطولة بالإضافة إلى أنه كان يخشى أن تحاول الأندية ضم لاعبيه.



