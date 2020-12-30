«الأعلى للثقافة» ينعى الدكتور جمال على الدهشان

نعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الدكتور جمال على خليل الدهشان، أستاذ أصول التربية والعميد السابق لكلية التربية بجامعة المنوفية، وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو لجنة التربية بالمجلس سابقًا، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، في تخصص أصول التربية والتخطيط التربوي، ونائب مدير مشروع معامل التأثير للدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية باتحاد الجامعات العربية، وعضو اللجان الاستشارية بالعديد من الدوريات العلمية التربوية.جدير بالذكر أن الدكتور جمال الدهشان قد حصل على جائزة وقف إسماعيل الفنجري للدراسات الإسلامية، كما صدرت له عدة كتب في مجال أصول التربية وعلاقة التربية بالمتغيرات المعاصرة، وأشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش العديد من الرسائل العلمية في مختلف كليات التربية في مصر وعدد من الجامعات العربية.