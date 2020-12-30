«تربية مطروح» تطلق مبادرة «الكمامة حماية وأمان»

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، إن كلية التربية أطلقت مبادرة "الكمامة حماية وأمان" بهدف توعية الطلاب وجميع منسوبي الكلية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف رئيس الجامعة أن اتحاد طلاب الكلية قاموا بتطهير وتعقيم الأسطح وجميع مرافق الكلية، وتوزيع الكمامات مجانًا على جميع الطلاب والعاملين، مؤكدًا استمرار القائمين على المبادرة في أعمالهم طوال فترة الامتحانات.ودعا النجار الجميع لرفع درجة التشديد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهًا بمنع الدخول إلى الكليات دون ارتداء الكمامة، قياس درجة الحرارة، عدم التواجد في تجمعات في ساحة الجامعة أو الكليات، عدم الدخول إلى المدرجات بدون الكمامة، والتنبيه على الطلاب وجميع منسوبي الجامعة بالاهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة ونظافة الأيدي.