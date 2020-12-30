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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«بـ50 ألف جنيه».. صراع التأمين على السيقان بين تحية كاريوكا ونعيمة عاكف

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:42 م
تحية كاريوكا ونعيمة
تحية كاريوكا ونعيمة عاكف
وائل توفيق
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بدأت مسألة التأمين على أعضاء الفنانين والنجوم منذ سنوات طويلة، تقريبًا في فترة الخمسينات، عندما شارك فيها بعض الفنانين والنجوم المصريين.

الفنانة تحية كاريوكا كانت من بين هؤلاء الفنانين الذين أمنّوا على أجسادهم، فحسبما نشرت جريدة "أخبار اليوم" عام 1950، أن "كاريوكا" أقدمت على التأمين على ساقيها بمبلغ خمسين ألف جنيه، مقابل أن تجسد شخصية راقصة في فيلم "البطل".

أما الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف فقررت هي الأخرى أن تؤمن على ساقيها التي تعتز بهما بنفس المبلغ 50 ألف جنيه أيضًا.

وتدور حكاية فيلم "البطل" الذي جسدت فيه تحية كاريوكا شخصية "توحة" الراقصة، حول، شخص يعمل في محل أحذية ويحب بنت صاحب المحل التي تحب سواه، ولكنها تكتشف أن حبيبها يتلاعب بها فتعترف للبطل أنها لا تحبه. فيغمى عليه ويقرر الطبيب أنه سوف يعيش لمدة أسبوع واحد، فيكتب صاحب المحل للبطل كل أملاكه هربًا من شريك له كان اختفى منذ سنوات وعاد يطالب بحقه.

ويذكر أن الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف، قد شعرت ببعض الألم أثناء عملها في فيلم "بياعة الجرايد" وذلك في عام 1963 وعند عمل الفحوصات اكتشفت أنها مصابة بداء السرطان وصارعت المرض في الثلاث سنوات الأخيرة من حياتها حيث توفيت في 23 أبريل 1966 بعد رحلة مع مرض سرطان الأمعاء وأنهت مشوار سبعة عشر عامًا من الفن والتألق والإبداع.

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