رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبده أبوعايشة يهنئ السيسى بالعام الجديد: «معك مصر آمنة مستقرة»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:09 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
هنأ النائب عبده أبوعايشة عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرب قدوم العام الميلادي الجديد قائلا: كل عام وأنت بخير يا سيادة الرئيس، نهنئك ونهنئ أنفسنا بقيادتك للبلاد في عام مضطرب ووسط مؤامرات وأحقاد لم تنته على مصر، من جانب قوى وأعداء لا يريدونها قوية ولا يريدونها دولة متقدمة.

وأضاف خلال تصريحات له اليوم، أنه يتوقع عام 2021 عاما سعيدا طيبا على الوطن، تحت قيادة الرئيس السيسي لأنه وضع الأساس المتين للتنمية والإصلاح والتقدم، كما خاض بالبلد معارك مشرفة وقوية ضد الإرهاب والظلامية والتطرف.

وأشار أبوعايشة إلى أن الحرب التي يخوضها الرئيس لتعزيز المشاريع القومية في مصر والانتهاء منها جميعها رغم جسامتها وضخامتها، قائلا: كل سنة وأنت طيب يا ريس لأنك أعدت الثقة للوطن وأعدت الثقة للمواطن في المصري في بلده وفي إمكانياتها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أننا عايشنا معك 2020 عاما مليئا بالتحديات والإنجازات ونحن نعلم تمام العلم أن 2021 سيكون فيه نجاحا أكبر وإنجازات أشمل لأنك تعمل مخلصا لوجه الوطن، ولا تكترث بمن ينتقدون أو يضللون أو يهاجمون "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"، قائلا: تهانينا لسيادتك بالعام الجديد ولوطننا مصر بدوام الاستقرار والرخاء والتقدم والانتصار على الأعداء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

أيام زمان

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

قصة حياة يوسف إدريس بقصر ثقافة المنصورة

أم كلثوم نجيب محفوظ: عمرو سعد اشترى حقوق «أولاد حارتنا»

«الأعلى للثقافة» ينعى الدكتور جمال على الدهشان

المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي