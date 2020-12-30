عبده أبوعايشة يهنئ السيسى بالعام الجديد: «معك مصر آمنة مستقرة»

هنأ النائب عبده أبوعايشة عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرب قدوم العام الميلادي الجديد قائلا: كل عام وأنت بخير يا سيادة الرئيس، نهنئك ونهنئ أنفسنا بقيادتك للبلاد في عام مضطرب ووسط مؤامرات وأحقاد لم تنته على مصر، من جانب قوى وأعداء لا يريدونها قوية ولا يريدونها دولة متقدمة.وأضاف خلال تصريحات له اليوم، أنه يتوقع عام 2021 عاما سعيدا طيبا على الوطن، تحت قيادة الرئيس السيسي لأنه وضع الأساس المتين للتنمية والإصلاح والتقدم، كما خاض بالبلد معارك مشرفة وقوية ضد الإرهاب والظلامية والتطرف.وأشار أبوعايشة إلى أن الحرب التي يخوضها الرئيس لتعزيز المشاريع القومية في مصر والانتهاء منها جميعها رغم جسامتها وضخامتها، قائلا: كل سنة وأنت طيب يا ريس لأنك أعدت الثقة للوطن وأعدت الثقة للمواطن في المصري في بلده وفي إمكانياتها.وأوضح عضو مجلس الشيوخ أننا عايشنا معك 2020 عاما مليئا بالتحديات والإنجازات ونحن نعلم تمام العلم أن 2021 سيكون فيه نجاحا أكبر وإنجازات أشمل لأنك تعمل مخلصا لوجه الوطن، ولا تكترث بمن ينتقدون أو يضللون أو يهاجمون "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"، قائلا: تهانينا لسيادتك بالعام الجديد ولوطننا مصر بدوام الاستقرار والرخاء والتقدم والانتصار على الأعداء.