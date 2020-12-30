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الثقافة

أيمن عثمان يرصد تاريخ «أغاني الخلاعة» من سيد درويش إلى أم كلثوم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:39 م
سيد درويش
سيد درويش
خالد حماد
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"أغاني الخلاعة".. موروث قديم للمصريين يتم إعادة إنتاجه في سياق اللحظة الراهنة للمجتمع، المتابعين لتاريخ الأغنية المصرية، يعرفون تماما أن ثمة أغاني لأسماء وازنة في تاريخ الغناء المصري ومؤسسيه، جاءت في سياق الخلاعة والمجون، منهم سيد درويش، عبد اللطيف البنا، وصالح عبد الحي، ومنيرة المهدية.

ويشير الكاتب الصحفي والباحث أيمن عثمان عبر كتابه موسوعة تراث مصري، أنه في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وبفعل الغلاء، وتردي الحالة الاقتصادية، وعدم الاستقرار الداخلي، ظهر فن يعبر عن المرحلة أطلق عليه فيما بعد "فن العوالم والخلاعة".

ولفت أيمن عثمان إلى أن "فن العوالم، أغاني تخاطب الحس الشهواني لدى المستمتع، والتواصل معه يكون بالكلمات المبتذلة والأداء الرقيع، وفن العوالم عبارة عن طقطقوطة مكونة من مذهب يردده التختجية وأغصان "كوبليهات" يغنيها المؤدي.

ويرصد كتاب موسوعة تراث مصري العديد من نماذج تلك الطقاطيق لفن الخلاعة منها "حلف أنه يمتعني" لعبد الطيف البنا "، و" عاشق وليه تلوموني وبين النهود واحملوني " لصالح عبد الحي، و" حرص مني إوعي تزغزغني جسمي رقيق مايستحملش " لمحمد عبد المطلب، و" شفتى بتاكلني أنا ف عرضك خليها تسلم على خدك " للفنانة فاطمة رشدي، و"أرخي الستارة في ريحنا أحسن جيرانك تجرحنا " لمنير المهدية، و" وخد البزة واسكت " و" ان كنت شاريني ماتبعنيش مش ليلة تجيني وعشرة مافيش " لفنان الشعب سيد درويش.

يشير الكتاب إلى أن معظم أغاني الخلاعة كانت من تأليف محمد يونس القاضي، ولزكريا أحمد وسيد درويش نصيب الأسد في التلحين.

في نفس السياق ينفي الكتاب، كتابة أحمد رامي لطقطوقة "الخلاعة مذهبي" والتى غنتها أم كلثوم، ويكشف اتجاه الشاعر أحمد رامي إلى كتابة الأغاني بالعامية لمواجهة هذا السيل من أغاني الخلاعة.

يشار إلى أن صاحب أكبر كم من أغاني الخلاعة والمجون كان الشيخ سيد القاضي والذي أصبح رقيبا على المصنفات الفنية أواخر 1928، وقرر وقف بث أغانيه على الإذاعات الأهلية " قبل تأسيس الإذاعة المصرية" وكذلك منع التصريح للأغاني المبتذلة الخليعة للحد من انتشارها.

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