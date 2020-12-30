رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد التنمر عليها.. القصة الكاملة لإعاقة ابنة يسرا اللوزي (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:29 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة

لم تتجاهل الفنانة، يسرا اللوزي، تعليق أحد المتابعين المشين لها، تجاه ابنتها التى تعاني من إعاقة سمعية، عقب نشرها لحلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، فقررت أن تلقنه بنفسها درسًا لا ينساه طوال عمره، بكونها فخورة بأنها أم لطفلة "ضعيفة السمع" لينهال عليها الالآف التعليقات الإيجابية والداعمة لها ولطفلتها.
بعد التنمر عليها..
ـ ما المصطلح الدقيق لإعاقة طفلتها؟
عزمت يسرا اللوزى لتعريف جمهورها الواسع، المصطلح الدقيق لحالة طفلتها وأطفال آخريين، وهو مصطلح "ضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم"، لأن كلمات مثأطرش لها دلالة عن اللامبالاة والصمت فى الثقافة العامة.

ـ كيف ترى يسرا اللوزى نفسها كأم؟
" أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها" هكذا تعتز يسرا بأمومتها ودورها فى مساعدة ودعم طفلتها الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية أكثر وحب واهتمام كباقى الأطفال.
بعد التنمر عليها..
ـ بداية اكتشاف يسرا لـ"ضعف سمع" طفلتها
حكت يسرا للمرة الأولى، للجمهور، عما تمر به طفلتها الصغيرة، فى عام 2017 خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها اكتشفت أن ابنتها تعاني ضعفًا شديدًا في السمع بعد شهور من الولادة، على الرغم من أن حملها كان طبيعيًا.

وروت خلال اللقاء، بأنها كانت تظن أن ابنتها "نومها ثقيل" إلى أن أجريت اختبار مسح سمعى لها، فاكتشفت أنها من ضعاف السمع، وبدأت بالفعل بتوفير كل سبل الرعاية لها، لمساعدتها فى عملية السمع، مشيرة إلى أن ابنتها خضعت لعملية زراعة القوقعة وتعَلم لغة الإشارة، ووجدت استجابة فعالة من طفلتها.
بعد التنمر عليها..
ـ تجربة ملهمة
كل طرق يسرا اللوزى فى مساعدة طفلتها للسمع، كانت تهدف إلى التعبير لطفلتها عن مدى حبها لها، قائلة خلال لقائها بمنى الشادلى: "كنت أرغب فى أقول لأبنتي أننى أحبها وبعدها تعلمت ولقيت بنتى بتتعلم بسرعة"، ومن تلك التجربة الشخصية التى مرت بها يسرا، قررت أن تشارك في عدد كبير من حملات التوعية بالكشف المبكر لضعاف السمع من المواليد، فى مراكز الصحة، للمساهمة بشكل إيجابي في حياة الكثير من العائلات المصرية، مشيرة إلى عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" أن هذا "سيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع".

موضوعات متعلقة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

10 مشروعات ضخمة.. حصاد «التنسيق الحضاري» في 2020

قصة حياة يوسف إدريس بقصر ثقافة المنصورة

أم كلثوم نجيب محفوظ: عمرو سعد اشترى حقوق «أولاد حارتنا»

«الأعلى للثقافة» ينعى الدكتور جمال على الدهشان