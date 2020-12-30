نائب: الأولوية للبرلمان الجديد الصحة والتعليم

قال النائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب 2021 يضم قامات سياسية وخبرات برلمانية كبيرة، لها باع طويل في العمل البرلماني، بجانب تنوع حزبي، قائلا: هناك أكثر من 13 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى طيف واسع من المرأة والشباب.وأضاف خلال تصريحات له، أن الأولوية للبرلمان الجديد، ستكون في مجالات الصحة والتعليم واستكمال المشاريع القومية العملاقة ومشاريع البنية التحتية، مضيفًا أن الثقة التامة في تقديم أداء برلماني جيد خلال الفصل التشريعي الثانى.وأكد عضو مجلس النواب أن الاهتمام المتزايد بقضايا الصحة والتعليم والبحث العلمي، يعود إلى تفشي فيروس كورونا في العالم كله والحاجة للتصدي بقوة لهذا الوباء.وشدد أبوالفضل على أن كافة التشريعات التى تخص المواطنين ستكون أولوية تحت القبة خلال الفصل التشريعى الثانى، وكذلك العمل على النهوض بمنظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة أن هناك العديد من الجهود المبذولة فى هذا الصدد لحماية الطبقة المتوسطة، بتقديم إعانات ومساعدات غير مسبوقة وبرامج وطنية تصل للملايين من المصريين.