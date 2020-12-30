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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لطيفة وصابر الرباعي ولطفي بو شناق يتصدرون تأسيس نقابة فناني تونس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:27 م
لطيفة وصابر الرباعي
لطيفة وصابر الرباعي
أحمد عارف
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أسس نجوم وفناني تونس أول نقابة للفنانين أخيرًا، وأصدر إعلان تأسيسها اليوم، والذي تصدره أبرز نجوم تونس وفي مقدمتهم الفنانة لطيفة والفنان صابر الرباعي والفنان لطفي بو شناق وغيرهم.

وأجريت الانتخابات الأولى لاختيار مجلس إدارة النقابة، وأفرزت عن انتخاب الفنان لطفي بو شناق كرئيس الهيئة الإدارية للنقابة، والفنان صابر الرباعي كاتب عام للنقابة، والفنانة لطيفة كمستشار للنقابة، ووجه للنشاط النقابي في العالم العربي والعلاقات الخارجية.

ويسعى فنانو تونس لحفظ كرامة وحقوق الفنان التونسي من خلال تأسيس أول نقابة للفنانين، وذلك بعد مرور الفنانين بظروف صعبة في السنوات الأخيرة وخاصة عام 2020، وقالت الفنانة لطيفة إن الفنان التونسي يستحق التقدير وجدير بحقوق أكثر وبمكانة أكبر سواء في الجمهورية التونسية أو في العالم العربي.

وكشفت النقابة في بيانها التأسيسي عن أسماء الهيئة الإدارية للمؤسسين وهم:" لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري"، ومن المتوقع انضمام بقية فناني تونس إلى النقابة في الفترة المقبلة بعد إعلان تأسيسها.

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