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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:52 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب
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أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من القرارات بشأن مد خدمة عدد من مديري الإدارات أصحاب الكفاءة والخبرة النادرة، وتنقلات لعدد من مديري الإدارات، وتعيين مديرين جدد بمجلس إدارة هيئة قناة السويس للعام الجديد ٢٠٢١.

وتضمن التشكيل الجديد، تعيين كل من المستشار يحيي المحجوب مدير ادارة الرئاسة، والمهندس عصام ضبش مدير ادارة التحركات والمهندس محمد عبدالعظيم مدير ادارة الأشغال والمهندس محمد عبد المنعم مدير ادارة التموين خلفا للمهندس صلاح ابو مسلم والمهندس محمد فريد مدير الادارة الهندسية، والمحاسب ابراهيم بشارة مدير إدارة المالية، المهندس جمال ابو الخير مدير ادارة التخطيط، والمهندس حمدي رضوان مدير ادارة شئون العاملين، المهندس أشرف حسن مدير ادارة الترسانات خلفا للمهندس عادل شبراوي.

وشمل التشكيل تعيين كل من المهندس هشام جبر مدير إدارة الخدمات والمستشار نبيل زيدان مدير الإدارة القانونية، والمهندس أحمد حجازي مدير إدارة الإنفاق، والمهندس هشام أبوالحسن مدير إدارة الاتصالات، مصطفي القناوي مدير إدارة الكراكات.

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