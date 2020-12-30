معيتيق: زيارة الوفد المصري طرابلس إيجابية وسنجري تفاهمات اقتصادية وأمنية

أكد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس منذ أيام كانت إيجابية فهي الأولى للعاصمة منذ سنوات.وقال معيتيق، في تصريحات لوكالة "ريا نوفستي" الروسية، إن زيارة الوفد المصري لطرابلس بهذا المستوى جاءت بعد مضي أكثر من 6 سنوات، مشيرا إلى أنهم تحدثوا مع وفد القاهرة فيما يخص إعادة تفعيل العلاقات المصرية الليبية.وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة السفارة المصرية في ليبيا، وفي نفس الوقت يكون هناك الكثير من الملفات الاقتصادية والأمنية التي تم الاتفاق عليها، ولكن بصفة عامة كانت الرسالة إيجابية جدًا من طرف حكومة الوفاق وإيجابية من جانب الطرف المصري.واعتبر معيتيق أن اللقاءات التي عقدت بين الأطراف الليبية في الحوار السياسي كانت إيجابية، وهذا أفضل من استمرار القتال، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة نجحت في جلب الليبيين إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى أن الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة سيحتاج إلى بعض الوقت حتى تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق، داعيا إلى ضرورة فتح حوارات مجتمعية مع كل الأطراف من أجل إعادة الأمانة إلى الشعب الليبي وإجراء الانتخابات، لأنه لا يوجد احد مستفيد من النزاع المسلح أو استمرار عدم وجود سلطة.وكشف معيتيق عن أن روسيا دعمت وساعدت في التوصل إلى اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، مشيرا إلى أن مشاركة موسكو في أي اتفاق بشأن ليبيا هو عنصر مهم لنجاح هذا الاتفاق، كما سيكون هناك تعاون من أجل رفع مستوى الشراكات مع روسيا في العديد من المجالات.وحذر المسئول في حكومة الوفاق من وقواع أي صراع أو تصادمات عسكرية جديدة، لأنها ستكون مرهقة للشعب الليبي، وستصحب دمارا وخرابا.