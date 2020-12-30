رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معيتيق: زيارة الوفد المصري طرابلس إيجابية وسنجري تفاهمات اقتصادية وأمنية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:42 م
أحمد معيتيق
أحمد معيتيق
محمد عمر
طباعة
أكد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس منذ أيام كانت إيجابية فهي الأولى للعاصمة منذ سنوات.

وقال معيتيق، في تصريحات لوكالة "ريا نوفستي" الروسية، إن زيارة الوفد المصري لطرابلس بهذا المستوى جاءت بعد مضي أكثر من 6 سنوات، مشيرا إلى أنهم تحدثوا مع وفد القاهرة فيما يخص إعادة تفعيل العلاقات المصرية الليبية.

وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة السفارة المصرية في ليبيا، وفي نفس الوقت يكون هناك الكثير من الملفات الاقتصادية والأمنية التي تم الاتفاق عليها، ولكن بصفة عامة كانت الرسالة إيجابية جدًا من طرف حكومة الوفاق وإيجابية من جانب الطرف المصري.

واعتبر معيتيق أن اللقاءات التي عقدت بين الأطراف الليبية في الحوار السياسي كانت إيجابية، وهذا أفضل من استمرار القتال، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة نجحت في جلب الليبيين إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى أن الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة سيحتاج إلى بعض الوقت حتى تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق، داعيا إلى ضرورة فتح حوارات مجتمعية مع كل الأطراف من أجل إعادة الأمانة إلى الشعب الليبي وإجراء الانتخابات، لأنه لا يوجد احد مستفيد من النزاع المسلح أو استمرار عدم وجود سلطة.

وكشف معيتيق عن أن روسيا دعمت وساعدت في التوصل إلى اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، مشيرا إلى أن مشاركة موسكو في أي اتفاق بشأن ليبيا هو عنصر مهم لنجاح هذا الاتفاق، كما سيكون هناك تعاون من أجل رفع مستوى الشراكات مع روسيا في العديد من المجالات.

وحذر المسئول في حكومة الوفاق من وقواع أي صراع أو تصادمات عسكرية جديدة، لأنها ستكون مرهقة للشعب الليبي، وستصحب دمارا وخرابا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

الصحة العالمية: لا يوجد في مصر أي سلالات جديدة من كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أيام زمان

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

«بـ50 ألف جنيه».. صراع التأمين على السيقان بين تحية كاريوكا ونعيمة عاكف

«كنت بغير من مسلسلات أسامة أنور عكاشة».. اعترافات عادل إمام عن الدراما

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

قصة حياة يوسف إدريس بقصر ثقافة المنصورة

أم كلثوم نجيب محفوظ: عمرو سعد اشترى حقوق «أولاد حارتنا»

«الأعلى للثقافة» ينعى الدكتور جمال على الدهشان

أيمن عثمان يرصد تاريخ «أغاني الخلاعة» من سيد درويش إلى أم كلثوم