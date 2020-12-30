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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:23 م
مكامير فحم
مكامير فحم
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات المُنفذة لليوم الثالث، حيث تحركت حملة مكبرة اليوم الأربعاء، لإزالة مكامير الفحم المخالفة، للشروط البيئية والإجراءات المُتخذة لتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.

وأسفرت الحملة المُنفذة اليوم بقيادة اللواء حسام حجازى، مساعد مدير الأمن، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومتولى حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالبطيخ، ومحمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومحمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، والتى تم الدفع خلالها بمعدات من جهاز مدينة دمياط الجديدة والوحدات المحلية عن إزالة مكمورة للفحم على مساحة ١٥٠ م٢ بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط، كما تمت مصادرة ما يقرب من ٣٥ طن أخشاب من ١٨ مكمورة بقريتى الرياض والبساتين بمركز كفرالبطيخ بمدينة دمياط الجديدة خلف المنطقة الصناعية تم تشوينها بالمخالفة، فضلًا عن عمل تعهدات على أصحاب المكامير بعدم تشوين الأخشاب بالمخالفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الحملات لتنفيذ هذه الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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