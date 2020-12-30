استقبال 158 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء في المنيا

قبل يوم من إغلاق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء أعلنت المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا استقبال 158 ألفا و61 طلبا للتصالح في مخالفات البناء حتى اليوم.وناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، بالإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية في جميع مراكز المحافظة، ودفع مبلغ الجدية في التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، مؤكدا أن، غدا الخميس 31 ديسمبر، آخر موعد لتلقى الطلبات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.وأكد المحافظ أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، موضحا أن مبلغ الجدية الـ25% يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.وأضاف أن هناك فرصة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، اليوم وغدًا، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.