المعارضة التركية تطالب بمعرفة مكان وزير المالية المختفى منذ استقالته

طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن الكتلة الحزبية في البرلمان التركي، إنجين التاي، الأربعاء، بالكشف عن سبب اختفاء صهر أردوغان وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات ألبيراق، بعد 51 يومًا من استقالته من الوزارة.وقال ألتاي إن البلاد بصدد خسارتين، الأولى هي خسارة 128 مليار دولار حينما كان سعر الصرف منخفضًا، متسائلًا عمن نهب تلك المليارات؟، وفقًا للخبر الذي نشره موقع «جمهورييت».وأكد أن الخسارة الثانية هي اختفاء بيرات ألبيراق عقب انكشاف أمر المليارات الضائعة، فبعد الاستقالة يعد الإفصاح عن سببها الحقيقي شرطًا للشفافية في السياسة، وكذلك المطالبة بالأموال المنهوبة.كما قال نائب محافظة منيسا عبر «تويتر»: لقد استقال بيرات ألبيراق من الوزارة قبل 51 يومًا، فأين اختفى خلال تلك الفترة دون الإفصاح عن أي سبب أو الظهور إعلاميًا؟ فقد اختفي بيرات ألبيراق، سياسيًا وإنسانيًا.