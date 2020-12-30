المركزى يصدر تعليمات جديدة بشأن ضمان مخاطر الائتمان

قرر البنك المركزى المصري استبعاد الجزء المغطى بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان من توظيفات البنك لدى العميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة به، وذلك فيما يتعلق بمعالجة الضمانات الصادرة من شركة ضمان مخاطر الائتمان عند حساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.كما قرر المركزي إضافة أرصدة الكفالات المستبعدة إلى توظيفات البنك لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان، على أن يستبعد منها تلك المغطاة بتعهدات البنك المركزى.