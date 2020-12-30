المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:36 م
آلاء حسنطباعة
قالت الدار المصرية اللبنانية إن رواية "قارئة القطار" للكاتب إبراهيم فرغلي، ستصدر قريبا وستكون متوفرة بالمكتبات.
وكان الكاتب انتهى منها في منتصف أكتوبر الماضي.
ومن أجواء الرواية نقرأ: "فتشتُ في جيوبي بحثًا عن التذكرة، فيما ألحَّ سؤالٌ مباغت لم أُحر له إجابة: إلى أين يتجه هذا القطار؟ فتحتُ الحقيبة وأخذتُ أعبث بما فيها، وبدا لي أنني نسيتها في المقهى. مسحتُ العرق على جبهتي بظهر كفي، وابتسمتُ لفكرة أنني أضعتُ نفسي في قطارٍ لا أعرف وجهته".
وبحسب المصرية اللبنانية؛ يقدم إبراهيم فرغلي في روايته الأحدث "قارئة القطار"، رواية شديدة الإثارة والتشويق والشاعرية في ذات الوقت، يهرع البطل للّحاق بقطاره، قبل أن يفقد الذاكرة، ليكتشف أنه قد أضاع وِجهته ولم يعد يعرف إلى أين يجب أن يصل ولا في أي محطة ينبغي أن يغادر. في الوقت نفسه، يفاجأ أن القطار الذي استقله خالٍ تمامًا من المسافرين، كأنه أصبح المرتحل الوحيد في عالمٍ فقد مغادريه، قبل أن يعثر على شريكةٍ وحيدة في الرحلة: امرأة غامضة آخذة في قراءة كتاب غريب، تُخبره أنها تقرأه كي لا يتوقف القطار. في ذروة يأسه واستغرابه تبدأ "قارئة القطار" بسرد ما تخبره أنها قصته الشخصية التي نسيها، ليجد نفسه شاهدًا على تغريبة من الجنوب للشمال، بطلها فتى خرج من مقبرة حيًا، ليبدأ رحلة هربًا من ماضيه.. فما الذي يجمع بين هذين المسارين الغريبين المتباعدين؟ هذه الرواية المشوقة المثيرة للأسئلة تجيب ببراعة.
يجمع إبراهيم فرغلي في هذه الرواية بين أدبيات "رواية الطريق" حيث تتحقق الأحداث بأكملها من خلال رحلة أفقية، وبين التأمل العميق للأفكار والهواجس، ويمزج ببراعة بين مستويين، أحدهما واقعي والآخر حُلمي يجعلنا عالقين في مسافةٍ ضائعة، شديدة الالتباس، بين ما نظنه الواقع وما نعتقد أنه الخيال.
إبراهيم فرغلي (1967) أحد أبرز الروائيين المصريين في جيل التسعينيات، أصدر 15 عملًا بين روايات ومجموعات قصصية وكتبا في أدب الرحلات، فضلا عن إسهامه البارز في أدب اليافعين، ونال عددا من الجوائز المهمة منها جائزة ساويرس لكبار الكتاب مرتين عن روايتيه "أبناء الجبلاوي" و"معبد أنامل الحرير"، والثانية أدرجت أيضًا على اللائحة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) عام 2016.
وكان الكاتب انتهى منها في منتصف أكتوبر الماضي.
ومن أجواء الرواية نقرأ: "فتشتُ في جيوبي بحثًا عن التذكرة، فيما ألحَّ سؤالٌ مباغت لم أُحر له إجابة: إلى أين يتجه هذا القطار؟ فتحتُ الحقيبة وأخذتُ أعبث بما فيها، وبدا لي أنني نسيتها في المقهى. مسحتُ العرق على جبهتي بظهر كفي، وابتسمتُ لفكرة أنني أضعتُ نفسي في قطارٍ لا أعرف وجهته".
وبحسب المصرية اللبنانية؛ يقدم إبراهيم فرغلي في روايته الأحدث "قارئة القطار"، رواية شديدة الإثارة والتشويق والشاعرية في ذات الوقت، يهرع البطل للّحاق بقطاره، قبل أن يفقد الذاكرة، ليكتشف أنه قد أضاع وِجهته ولم يعد يعرف إلى أين يجب أن يصل ولا في أي محطة ينبغي أن يغادر. في الوقت نفسه، يفاجأ أن القطار الذي استقله خالٍ تمامًا من المسافرين، كأنه أصبح المرتحل الوحيد في عالمٍ فقد مغادريه، قبل أن يعثر على شريكةٍ وحيدة في الرحلة: امرأة غامضة آخذة في قراءة كتاب غريب، تُخبره أنها تقرأه كي لا يتوقف القطار. في ذروة يأسه واستغرابه تبدأ "قارئة القطار" بسرد ما تخبره أنها قصته الشخصية التي نسيها، ليجد نفسه شاهدًا على تغريبة من الجنوب للشمال، بطلها فتى خرج من مقبرة حيًا، ليبدأ رحلة هربًا من ماضيه.. فما الذي يجمع بين هذين المسارين الغريبين المتباعدين؟ هذه الرواية المشوقة المثيرة للأسئلة تجيب ببراعة.
يجمع إبراهيم فرغلي في هذه الرواية بين أدبيات "رواية الطريق" حيث تتحقق الأحداث بأكملها من خلال رحلة أفقية، وبين التأمل العميق للأفكار والهواجس، ويمزج ببراعة بين مستويين، أحدهما واقعي والآخر حُلمي يجعلنا عالقين في مسافةٍ ضائعة، شديدة الالتباس، بين ما نظنه الواقع وما نعتقد أنه الخيال.
إبراهيم فرغلي (1967) أحد أبرز الروائيين المصريين في جيل التسعينيات، أصدر 15 عملًا بين روايات ومجموعات قصصية وكتبا في أدب الرحلات، فضلا عن إسهامه البارز في أدب اليافعين، ونال عددا من الجوائز المهمة منها جائزة ساويرس لكبار الكتاب مرتين عن روايتيه "أبناء الجبلاوي" و"معبد أنامل الحرير"، والثانية أدرجت أيضًا على اللائحة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) عام 2016.