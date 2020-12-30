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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:36 م
إبراهيم فرغلي
إبراهيم فرغلي
آلاء حسن
طباعة
قالت الدار المصرية اللبنانية إن رواية "قارئة القطار" للكاتب إبراهيم فرغلي، ستصدر قريبا وستكون متوفرة بالمكتبات.

وكان الكاتب انتهى منها في منتصف أكتوبر الماضي.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "فتشتُ في جيوبي بحثًا عن التذكرة، فيما ألحَّ سؤالٌ مباغت لم أُحر له إجابة: إلى أين يتجه هذا القطار؟ فتحتُ الحقيبة وأخذتُ أعبث بما فيها، وبدا لي أنني نسيتها في المقهى. مسحتُ العرق على جبهتي بظهر كفي، وابتسمتُ لفكرة أنني أضعتُ نفسي في قطارٍ لا أعرف وجهته".

وبحسب المصرية اللبنانية؛ يقدم إبراهيم فرغلي في روايته الأحدث "قارئة القطار"، رواية شديدة الإثارة والتشويق والشاعرية في ذات الوقت، يهرع البطل للّحاق بقطاره، قبل أن يفقد الذاكرة، ليكتشف أنه قد أضاع وِجهته ولم يعد يعرف إلى أين يجب أن يصل ولا في أي محطة ينبغي أن يغادر. في الوقت نفسه، يفاجأ أن القطار الذي استقله خالٍ تمامًا من المسافرين، كأنه أصبح المرتحل الوحيد في عالمٍ فقد مغادريه، قبل أن يعثر على شريكةٍ وحيدة في الرحلة: امرأة غامضة آخذة في قراءة كتاب غريب، تُخبره أنها تقرأه كي لا يتوقف القطار. في ذروة يأسه واستغرابه تبدأ "قارئة القطار" بسرد ما تخبره أنها قصته الشخصية التي نسيها، ليجد نفسه شاهدًا على تغريبة من الجنوب للشمال، بطلها فتى خرج من مقبرة حيًا، ليبدأ رحلة هربًا من ماضيه.. فما الذي يجمع بين هذين المسارين الغريبين المتباعدين؟ هذه الرواية المشوقة المثيرة للأسئلة تجيب ببراعة.

يجمع إبراهيم فرغلي في هذه الرواية بين أدبيات "رواية الطريق" حيث تتحقق الأحداث بأكملها من خلال رحلة أفقية، وبين التأمل العميق للأفكار والهواجس، ويمزج ببراعة بين مستويين، أحدهما واقعي والآخر حُلمي يجعلنا عالقين في مسافةٍ ضائعة، شديدة الالتباس، بين ما نظنه الواقع وما نعتقد أنه الخيال.

إبراهيم فرغلي (1967) أحد أبرز الروائيين المصريين في جيل التسعينيات، أصدر 15 عملًا بين روايات ومجموعات قصصية وكتبا في أدب الرحلات، فضلا عن إسهامه البارز في أدب اليافعين، ونال عددا من الجوائز المهمة منها جائزة ساويرس لكبار الكتاب مرتين عن روايتيه "أبناء الجبلاوي" و"معبد أنامل الحرير"، والثانية أدرجت أيضًا على اللائحة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) عام 2016.

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