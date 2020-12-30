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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيان أوروبى أمريكى يؤكد على الحل السلمى فى ليبيا ورفض التصعيد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:44 م
ليبيا
ليبيا
محمد عمر
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أكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الأربعاء، دعم ملتقى الحوار السياسي الليبي مشددة على التمسك بالحل السلمي للأزمة ورفض الحل العسكري.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان مساء اليوم عبر حسابها على "فيسبوك"، إن سفراء ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والقائميْن بأعمال سفارتيْ فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدوا اجتماعا عن بُعد مع رئيس وزراء الوفاق فايز السراج لتأكيد دعمهم الكامل لنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به والتي تيسّرها الأمم المتحدة.

ورحّب رؤساء البعثات بعمليات تبادل الأسرى في الآونة الأخيرة، وحثوا على إحراز تقدّم سريع لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت حسبما اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلّق بالسلطة التنفيذية المزمع تشكيلها في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي، أشار رؤساء البعثات إلى أن هناك حاجة إلى قيادة ليبية قوية ومشتركة قُبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.

كما أكد البيان على الحاجة إلى أن تكون التصريحات العامة بنّاءة وداعمة للعملية.

وفيما يتعلق بكل هذه العناصر، فإنّ الجهات الدولية الفاعلة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بنجاح الحوارات التي تيسرها الأمم المتحدة، وباعتبارها الحكومة المعترف بها دوليًا، فإن لحكومة الوفاق الوطني دورًا خاصًا تلعبه في دعم هذه العملية بشكل كامل.

وجدّد رؤساء البعثات دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، بما في ذلك ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر.

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