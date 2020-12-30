كورونا لا يمر من هنا!.. تكدس طلابي أمام معهد بشبرا للحصول على أرقام الجلوس

شهد معهد زوسر بمنطقة شبرا الخيمة زحاما شديدا من قبل الطلاب للحصول على أرقام الجلوس دون اتخاذ أي إجراءات احترازية من قبل الطلاب والذي يتخلى بعضهم عن ارتداء الكمامات الطبية وعدم اتخاذ مسافات اجتماعية أمنة بينهم وبين بعض.وقالت أسماء محمد إحدى الطلاب المعهد، إن مشهد الزحام يحدث بشكل شبه يومي خاصة خلال الأيام الجارية من أجل الحصول على أرقام الجلوس وهي الوسيلة الوحيدة المتاحة من قبل المعهد لدخول امتحانات منتصف العام.ومن جانبه طالب أحد الطلاب بوجود حلول بديلة بدلا للحصول على أرقام الجلوس بدلا من الزحام المتكرر من قبل الطلاب أمام المعهد خاصة في ظل تزايد أعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا ودخول مصر في الموجة الثانية.وأكدت تغريد إحدى الطالبات، أن المعهد هو السبب الأساسي في هذا الزحام لعدم وجود تنسيق أو خطة سليمة للحصول على أرقام الجلوس، مطالبة بوجود حلول بديلة عن التواجد أمام المعهد للحصول على أرقام الجلوس بدلا من تفشي الفيروس بين الطلاب في ظل هذا الزحام.