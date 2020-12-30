ما هو الاقتصاد الدائري؟.. «التعاون الدولي» تجيب

كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي، أن الاقتصاد الدائري جزء لا يتجزأ من خطة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث اكتسب الاقتصاد الدائري أهمية متزايدة كأداة تقدم حلولا لبعض تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحًا في العالم.وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري هو نظام يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، وتستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقل استخدام مداخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفض انبعاثات النفايات والتلوث وبالتالي تسريعة وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم تصنيف مصر على أنها بلد نامية في تقرير فجوة الاقتصاد الدائري لعام 2020 إلى جانب الصين والبرازيل وفيتنام وهي المجموعة الوحيدة التي تتمتع بميزان تجاري إيجابي شامل مما يسرع إلى التحول للاقتصاد الدائري.