أسامة علام يناقش «حجرة الفراشات» بمنتدى القصة القصيرة

يستضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية، الروائي والقاص أسامة علام، وذلك لمناقشة قصته "حجرة الفراشات" ويناقشه الناقد والأكاديمي مصطفي الضبع، والروائي والناقد الأردني حسين دعسة، والناقد حمدي النورج، والناقد محمد سمير عبد السلام، وذلك في الساعة الثامنة غدا الخميس الموافق 31 من ديسمبر عبر خاصية الزووم.جدير بالذكر أن "علام" طبيب مصري حاصل على درجة الماجستير من جامعة بول سابتيه بفرنسا ودرجة الدكتوراة من جامعة مونتريال، وهو واحد من مؤسسي مجموعة أقلام عربية.وصدر له العديد من الروايات "واحة الزهور السوداء"، و"الاختفاء العجيب لرجل مدهش"، "تولوز"، و"الوشم الأبيض"، و"الحي الغربي"ومجموعة قصصية بعنوان قهوة صباحية على مقهى باريس، وهى المجموعة الفائزة بجائزة غسان كنفاني للأدب عن الصالون الأندلسي لمونتريال.