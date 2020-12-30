آخرهم يسرا اللوزي.. نجوم تعرضوا للتنمر





وتمكنت يسرا اللوزي من الرد على المتنمر بشكل أنيق، مؤكدة أنها فخورة لكونها أما لفتاة صماء سوف تصبح متفوقة دراسيا ولا تحتاج لأحد ولكون هذه الفتاة جعلتها أكثر إنسانية فناشدت الدولة على الكشف المبكر على الأطفال عند الولادة للكشف على قدرتهم السمعية، وهذا ما تم بالفعل على أرض الواقع قائلة: هذا ما فعلته طفلة عمرها 6 أعوام فماذا فعلت أنت".



في هذا السياق يستعرض "الدستور" أبرز المشاهير الذين تعرضوا للتنمر: تعرضت الفنانة يسرا اللوزى مؤخرًا للتنمر من أحد متابعيها على موقع "إنستجرام"، بعدما وصفها بأنها "أم الطرشة"، في إشارة إلى ابنتها الصماء.وتمكنت يسرا اللوزي من الرد على المتنمر بشكل أنيق، مؤكدة أنها فخورة لكونها أما لفتاة صماء سوف تصبح متفوقة دراسيا ولا تحتاج لأحد ولكون هذه الفتاة جعلتها أكثر إنسانية فناشدت الدولة على الكشف المبكر على الأطفال عند الولادة للكشف على قدرتهم السمعية، وهذا ما تم بالفعل على أرض الواقع قائلة: هذا ما فعلته طفلة عمرها 6 أعوام فماذا فعلت أنت".في هذا السياق يستعرض "الدستور" أبرز المشاهير الذين تعرضوا للتنمر:

شيكابالا

شيكابالا

تعرض الرياضى ولاعب كرة القدم بفريق نادى الزمالك شيكابالا للتنمر فى أكثر من واقعة بسبب لون بشرته، وتسبب الأمر فى إهانته بعدما قام فى عيد الأضحى المبارك بنشر صورة تجمعه بزوجته وابنه على صفحته الخاصة بموقع الفيسبوك. الأمر الذى أدى إلى نوع من الدعم لشيكابالا، وأكد الكثير من المشاهير دعمهم للاعب الناجح ضد أى تنمر.



شقيقة محمد رمضان

شقيقة محمد رمضان

تعرضت إيمان رمضان، شقيقة محمد رمضان للتنمر من شكلها بعدما قامت من عدة أشهر مضت بنشر صورة من حفل عقد قرانها على صفحتها الشخصية بموقع الفيسبوك مما عرضها للكثير من الإهانات. ولم تضعف إيمان بل ردت بشكل رائع على منتقدى شكلها بقولها: إنها مقتنعة تماما بشكلها ومتصالحة مع نفسها تماما. كما تعرض ابن محمد رمضان للتنمر بسبب لون بشرته الذى يشبه لون بشرة والده، وذلك بعدما قام النجم بنشر صورة تجمعه بابنه على إنستجرام.

دينا الشربينى

دينا الشربينى

تعرضت الفنانة دينا الشربينى للتنمر بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة فى دورته الثانية بسبب مظهرها وفستانها، وانتقدها الكثير بشكل مزعج، معلقين على لون بشرتها ومظهرها.

حمادة صميدة

تعرض أيضًا الفنان حمادة صميدة للتنمر بسبب شكله، وخرج الفنان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك يؤكد كونه متضررا نفسيا من تعرضه للتنمر، مؤكدًا أنه يعلم حقيقة شكله، وأن هذا الأمر خارج عن إرادته، مطالبا المتنمرين بالكف عن أذيته.