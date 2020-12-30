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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح السوق النموذجي للخضر والفاكهة وسوق السمك ببسيون

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:42 م
السمك
السمك
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، سوق الخضر والفاكهة النموذجي وكذلك سوق الأسماك النموذجي بمدينة بسيون ويُعَدا نقلة حضارية كبيرة بالمحافظة وسيتم افتتاحهما نهاية الشهر المقبل.

وأوضح المحافظ أن كلا السوقين بديلًا حضاريًا لسوق الخضر والأسماك بشارع الجمهورية وسينقل إليهما جميع بائعي الخضر والفاكهة والأسماك في تجربة رائعة لمشاركة الأهالي مع المحافظة في إضفاء الشكل الحضاري على المدينة، حيث ساهم آل حمودة ببسيون بالأرض وتحملوا نفقات الإنشاءات التي بلغت ٢ مليون جنيه.

وأشار رحمي أن سوق الخضر والفاكهة النموذجي يقع على مساحة ١٧٥٠ متر بطول ١٥٠ متر للشارعين، على جانبيهما ٨٠ باكية لبيع الخضروات والفاكهة، عرض الباكية الواحدة ٢. ٥ كتر في طول ٢. ٧٥ متر، وتم تصميم الشارعين بالحوائط والأعمدة والأسقف الخرسانية، كما يحتوي السوق على عدد ١٢ محل لبيع المواد الغذائية والجزارة والبقوليات والعطارة والطيور وجميع المواد الغذائية، كما يضم السوق حجرة للأمن والمراقبة ودورات مياه للرجال والنساء، وسيتم عمل أرضية الباكيات بالسيراميك والشارعين بالانترلوك، كما تم تزويد السوق بشبكة صرف بالشارعين وكذلك توصيل المرافق من إنارة ومياه لجميع الباكيات والمحلات، وكذلك تم تصميم السوق لإقامة طابق ثاني لبيع المنتجات الغذائية وسينتهي العمل به خلال ٣ أسابيع.

كما تفقد المحافظ سوق السمك والذي يقع على مساحة ٦٠٠ متر تقريبًا، حيث يبلغ عرضه ٨. ٥ متر في طول ٦٥ متر ومغطى بسقف من الاستيل وتم تشطيب حوائطه بالسيراميك وأرضيته بنظام الكونكريت الناعم وتم تزويده بشبكة صرف متطورة، وبه شفاطات وإنارة ومياه ويحتوي على ١٤ باكية لبيع الأسماك مساحة الباكية ٢. ٥ × ٣ متر، كما يوجد به غرفتان لتبريد وتجميد الأسماك ودورات مياه للرجال والسيدات وغرفة أمن وحراسة وأماكن ٦٠ من الباعة الجائلين لبيع الأسماك. وملحق بالسوقين مبنى الإدارة وهو عبارة عن مكتب على مساحة ١٠٠ متر يضم كاميرات المراقبة والموظفين والإداريين.

وأشاد المحافظ بالأعمال الجارية، موجهًا بالبدء في نقل بائعي الأسماك نظرًا لقرب الانتهاء من الأعمال في سوق السمك قبل سوق الخضر والفاكهة والذي ينتهي بنهاية يناير المقبل.

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