50 ألفًا و23 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، ٥٠ ألفا و٢٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل ٩٨١ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، وهي أعلى حصيلة وفيات يتم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ ٢٤ أبريل الماضي.