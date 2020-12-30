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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

50 ألفًا و23 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:53 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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سجلت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، ٥٠ ألفا و٢٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل ٩٨١ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، وهي أعلى حصيلة وفيات يتم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ ٢٤ أبريل الماضي.

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