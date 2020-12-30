برلمانى: مشكلة طوارئ المستشفيات ستحل خلال أيام بالإسماعيلية

برلمانى: مشكلة طوارئ المستشفيات ستحل خلال أيام بالإسماعيلية
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:55 م
مصطفى ديابطباعة
أشاد النائب عصام دياب بلقاء اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم، مع النواب الجدد، مشيرا إلى أنه رسم ملامح العمل بين النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأضاف أنه طرح على محافظ الإسماعيلية مشاكل مستشفى الطوارئ مع الموجة الثانية لجائحة كورونا، وعدم وجود أماكن بالحميات والصدر ومعاناة الناس ومتاعبهم الصحية، وأكد أن محافظ الإسماعيلية وعد خلال أيام بأنه سيتم فتح بدائل في التل والقصاصين والقنطرتين وفايد، لتخفيف الأعباء عن المدينة وإيجاد حلول سريعة للمواطنين.
وحول أرض الجمعيات أفاد النائب عصام دياب، بأنه وضع للمحافظ تصورا كاملا عن مشاكل أرض الجمعيات، موضحا أن الملف على مائدة رئاسة الوزراء بالشئون القانونية وسيتم إيجاد حلول ترضي المواطنين خلال أيام.
وأفاد بأن المحافظ وعد بلقاءات متواصلة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، والاطلاع على كل مشاكل الناس وإيجاد حلول سريعه لها، وأنه يأمل في عمل مشترك بين نواب الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين.
وأضاف أنه طرح على محافظ الإسماعيلية مشاكل مستشفى الطوارئ مع الموجة الثانية لجائحة كورونا، وعدم وجود أماكن بالحميات والصدر ومعاناة الناس ومتاعبهم الصحية، وأكد أن محافظ الإسماعيلية وعد خلال أيام بأنه سيتم فتح بدائل في التل والقصاصين والقنطرتين وفايد، لتخفيف الأعباء عن المدينة وإيجاد حلول سريعة للمواطنين.
وحول أرض الجمعيات أفاد النائب عصام دياب، بأنه وضع للمحافظ تصورا كاملا عن مشاكل أرض الجمعيات، موضحا أن الملف على مائدة رئاسة الوزراء بالشئون القانونية وسيتم إيجاد حلول ترضي المواطنين خلال أيام.
وأفاد بأن المحافظ وعد بلقاءات متواصلة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، والاطلاع على كل مشاكل الناس وإيجاد حلول سريعه لها، وأنه يأمل في عمل مشترك بين نواب الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين.