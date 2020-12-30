برلمانى: مشكلة طوارئ المستشفيات ستحل خلال أيام بالإسماعيلية

أشاد النائب عصام دياب بلقاء اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم، مع النواب الجدد، مشيرا إلى أنه رسم ملامح العمل بين النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.وأضاف أنه طرح على محافظ الإسماعيلية مشاكل مستشفى الطوارئ مع الموجة الثانية لجائحة كورونا، وعدم وجود أماكن بالحميات والصدر ومعاناة الناس ومتاعبهم الصحية، وأكد أن محافظ الإسماعيلية وعد خلال أيام بأنه سيتم فتح بدائل في التل والقصاصين والقنطرتين وفايد، لتخفيف الأعباء عن المدينة وإيجاد حلول سريعة للمواطنين.وحول أرض الجمعيات أفاد النائب عصام دياب، بأنه وضع للمحافظ تصورا كاملا عن مشاكل أرض الجمعيات، موضحا أن الملف على مائدة رئاسة الوزراء بالشئون القانونية وسيتم إيجاد حلول ترضي المواطنين خلال أيام.وأفاد بأن المحافظ وعد بلقاءات متواصلة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، والاطلاع على كل مشاكل الناس وإيجاد حلول سريعه لها، وأنه يأمل في عمل مشترك بين نواب الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين.