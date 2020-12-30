«كنت بغير من مسلسلات أسامة أنور عكاشة».. اعترافات عادل إمام عن الدراما

"ابتعدت عن مسلسلات التلفزيون لأنها تحتاج لمجهود كبير ووقت، وعندما أشاهدها يجتاحني نوع من الغيرة بسبب الأعمال الجيدة لكتاب مرموقين مثل محفوظ عبد الرحمن وأسامة أنور عكاشة، وهي مسلسلات مصروف عليها وتتميز بالدراما الجيدة".هكذا تحدث الفنان عادل إمام أثناء وجوده في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1999.ولفت الزعيم عادل إمام في كلمته، إلى أن السينما المصرية دائمًا ما تقف في صف المعارضة، وقال"منذ أيام الفيلم القديم "لاشين" وحتى الآن، وهي تكشف عن سلبيات الأوضاع الاجتماعية، وهي تحسب للسينما المصرية وليس ضدها وأيضًا لكتابها، مما دفع الحكومات لأن تصادر بعض تلك الأفلام مثل فيلم "لاشين".وحكي عادل إمام عن تجربته في فيلم "بخيت وعديلة"، وقال، أنه تعرض للمصادرة ولكنه عرض بأمر من "مبارك" الذي رفض أن يصادر الفيلم.وتحدث "الزعيم" عن مستوى الفنان محمد هنيدي الذي شهد تألقه في تلك الفترة، وقال "محمد هنيدي فنان وممثل جيد جدا، وأيضا أشرف عبد الباقي والواد القرموطي الذي رأيته بالمصادفة في مسلسل "سر الأرض" وتعرفت عليه واشتغل معايا في بخيت وعديلة وكذلك أشرف، ثم قلت له يرجع القرموطي تاني".