شاهد.. «ستوري» مثيرة للجدل من أوباما

أثار يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من التساؤلات حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة. ونشر أوباما عبر حسابه على الانستجرام: "الموعد رقم 10.. سجل يا تاريخ".





وينتهي عقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية بدون العودة لإدارة الزمالك.





وتلقى أوباما بعض العروض في الفترة الماضية كان أبرزها من نادي التعاون السعودي بطلب استعارة اللاعب لمدة موسم واحد وهو ما قوبل بالرفض.



