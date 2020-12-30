يسرا اللوزي تلقن متنمر على نجلها درسًا في الأخلاق

تعرض عدد كبير من نجمات الفن، اليوم الأربعاء، إلى حالات تنمر شديدة عبر السوشيال ميديا، خاصة مع ردود هؤلاء النجوم الصائبة على كل من حاول التقليل منهم عبر حساباتهم الشخصية.بداية القصة عندما تعرضت الفنانة يسرا اللوزي، لحالة تنمر شديدة من قبل أحد متابعيها عندما وصفها بـ"أم الطرشة"، وذلك بسبب مرض ابنتها بضعف السمع، وهو الامر الذي جعل يسرا ترد علية بشكل مختلف عن طريقته متبعة طريق الاحترام والرقي.قامت يسرا بالرد بشكل مطول على جملة الشخص المتنمر حيث كتبت له عبر حسابها بموقع إنستجرام: "شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها".واستكملت يسرا قائلةً للمتنمر: "ثالثًا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف، فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرًا".وبعد واقعه يسرا اللوزي بساعات قليلة تعرضت الفنانة سوسن بدر لمثل هذا النوع من التنمر عندما قال لها أحد المتابعين "عقبالك" تعليقًا على نعيها للمخرج الراحل حاتم علي.تعليق المتنمر على سوسن بدر قابلته برد أنيق قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاءه.. أشكرك على دعائك".وانتهت سوسن بوضع صورة من حساب وصورة هذا المتابع، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، طالبة من جمهورها: "ياريت نقفله صفحته.. أشكركم".