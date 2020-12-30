«مسافرون»: السياحة لن تتعافى بشكل واضح قبل مارس المقبل

قال عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون، إن الوضع الحالي خاصة مع دخول المدارس والجامعات يقلل من حجوزات الأشخاص للفنادق بموسم "الأعياد" والعام الجديد.وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بجانب بدء الدراسة فإن العديد من المواطنين متخوفين بسبب موجة فيروس كورونا الثانية وبدء زيادة الأعداد مرة أخري.ونوه إلى أن الأوضاع الصحية غير واضحة حتي الآن في ظل زيادة أعداد الإصابات، وغير معلوم هل ستستمر الفنادق في فتح أبوابها أم سيتم إغلاقها للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه السنوات الماضية كان يتم حجز الفنادق لمدة عام قادم ولكن نظرا للظروف الحالية فإنه من غير المعروف ما سيحدث خلال الأسبوع القادم، خاصة مع إغلاق الدول الأوروبية السفر بسبب انتشار الفيروس في موجته الثانية.وأضاف أنه مع بدء نزول المصل الخاص بالفيروس في الدول وإتاحته للمواطنين سيعطي طمأنينة نوعا ما للقدوم إلى مصر وعودة حجوزات الفنادق وفق الاشتراطات الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي.وأشار إل أن السياحة لن تتعافي بشكل واضح قبل مارس القادم، موضحا أنه يجب أن تقوم الدولة بتنشيط السياحة الداخلية عقب الاطمئنان من توافر المصل وقلة أعداد الإصابة بالفيروس.ولفت إلى أن نسب الإشغال لا تتعدى الـ20% في أغلب المدن السياحية بينها شرم الشيخ وطابا انا تربيع وذهب فلا يوجد يكتسب إشغالات وأغلب المتواجدين مصريين.