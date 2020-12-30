خطة عمل «الثقافة» لمواجهة «كورونا»: إرجاء الفعاليات وتكثيف الإجراءات الاحترازية

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برؤساء الهيئات والقطاعات، بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا، لمناقشة خطة عمل الوزارة وأجندة الفعاليات خلال الفترة المرحلية الحالية، ومتابعة خطة سير العمل في ظل مستجدات جائحة كورونا، فضلا عن وضع رؤى وخطط وبرامج مستقبلية أساسية تساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الثقافة، بما يتوافق مع تحقيق أهداف الدولة.ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة التشديد على تكثيف الإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها داخل القطاعات والمسارح ودور العرض وجميع المواقع والمنشآت الثقافية والفنية، مع أهمية متابعة توفير التدابير الوقائية بداخلها كأدوات التعقيم، والنظافة، وإلزام الجميع باتباعها سواء كانوا من الجمهور أو مقدمي الخدمة الثقافية.كما وجهت بضرورة تأجيل وإرجاء كافة الفعاليات والاحتفاليات والمهرجانات الكبرى بالوزارة خاصة التي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا ومنها إرجاء سمبوزيوم أسوان الدولي والذي كان مقرر إقامته خلال الفترة من 19 يناير حتى 10 مارس 2021، وإقامة ختام مهرجان القومي للمسرح بدون حضور جماهيري، مع الاكتفاء بمراسم تسليم الجوائز وتأجيل افتتاح مبنى المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.ووجهت بضرورة التنسيق والتعاون بين القطاعات بشأن تقديم فعاليات تتوافق مع المتطلبات الراهنة، وضرورة وضع خارطة برامجية للمواعيد والأنشطة بالقطاعات متضمنة خطة أولى وأخرى بديلة تحسبا لتحديات كورونا المتوقعة.وحثت القطاعات على أهمية وضع الخطط البرامجية للأنشطة الخاصة بها للمرحلة القادمة 2021، مع مراعاة وضع وتنفيذ أساليب إبداعية مبتكرة أسوة بالمبادرات التي نجحت مؤخرا في تحقيق المردود الثقافي والفني الكبير، كما طالبت بتقديم استراتيجيات كل قطاع بما يتسق مع محاور عمل وزارة الثقافة والمرتبطة ببرنامج الحكومة بما يحقق أهداف التنمية المرجوة.حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان ياسر صادق رئيس رئيس المركز القومي للمسرح، والكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.