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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«أم الطرشة.. وأسود زي أبوه».. فنانون تعرضوا للتنمر في 2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:15 م
جريدة الدستور
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عادت الفنانة يسرا اللوزي مجددًا، تتصدر التريند بعد واقعة تنمر جديدة تعرضت لها ابنتها، حيث وصفها أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أم الطرشة"، لترد يسرا بشكل لائق، متزن جعل الجمهور يحترمها، واختارت أسلوب مهذب يليق بكونها قدوة لمتابعيها، لإيصال رسالة محددة حول الأمهات اللاتي لديهن أطفال يعانون من الصم.

وكتبت يسرا اللوزي تعليقًا على وصفها بـ "أم الطرشة": "شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها".

وتابعت: "ثالثًا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف، فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرًا".


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