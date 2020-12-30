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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات «القومى للمسرح»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:58 م
العرض المسرحى ظل
العرض المسرحى ظل الحكايات
آلاء حسن
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تقدم فرقة مسرح الغد بالبيت الفنى للمسرح العرض المسرحى "ظل الحكايات"؛ وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح فى الدورة الثالثة عشرة، حيث يعرض فى المسابقة الرسمية، يومى الخميس والجمعة المقبلين الموافق 31 ديسمبر و1 يناير المقبل، على مسرح الغد بالعجوزة، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن "ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، يؤدي إلى دخول الإنسان لعالم أحلام أخرى، فالعرض رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى يبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية، ويغوص مع الشخصيات إلى العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام، وكذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني، وإخراج عادل بركات.

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