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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية ينفي شائعات غلق المنشآت التجارية من اليوم حتى الجمعة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:51 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لا صحة لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن غلق المنشآت التجارية من العاشرة مساء اليوم حتى صباح يوم الجمعة.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المغلوطة البعيدة عن الحقيقة.

وأهاب المحافظ برواد صفحات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وتصريحات تخص الوضع الحالي أو غيره من موضوعات تتعلق بالصالح العام وتهم قطاعا كبيرا من المواطنين وعدم الاعتداد بأى أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمي وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.

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