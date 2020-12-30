عقيلة صالح: ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

شدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.وأضاف صالح في كلمة مرئية بثتها قناة "218" الليبية، أن جوهر مبادرتنا السياسية بني على تاريخ الأجداد المؤسسين للدولة الليبية.وتابع، أن التسوية السياسية أملنا في الوصول إلى السلام وتطهير البلاد من القوات الأجنبية والمرتزقة.وأشار إلى أن أحد المسارات ينتهي بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثل الأقاليم الثلاثة وتكون مدينة سرت المقر الرئيسي له.ولفت إلى أن الهدف من المسار العسكري وقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين وحماية السيادة الوطنية ووقف التدخل الأجنبي.