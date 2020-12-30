الأنبا كيرلس: تعليق احتفالات رأس السنة بكنائس إيبارشية نجع حمادى

أعلن الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبو تشت؛ عن تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بكنائس الإيبارشية، وكذلك تسبحة كيهك، على أن يقتصر صلوات قداس يوم الجمعة، بالحجز المسبق كما هو متبع من قبل الكنيسة.وتستعد الكنائس المصرية المختلفة، الخميس، للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، الذي يحل في 31 ديسمبر الجاري، وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام بالكنائس تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبعد إصابة عدد من الكهنة والخدام بالكنائس المختلفة.