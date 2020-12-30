1674 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل ألف و674 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 293 ألفا و67 إصابة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 268،843 حالة شفاء بعد تسجيل 2،221 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 3815 حالة.