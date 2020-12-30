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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

205 أعراض مرضية.. دراسة تكشف: ماذا يترك لنا كورونا بعد مغادرة الجسم؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:30 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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كشفت دراسة جديدة أن هناك أعراضا مرضية تستمر لشهور بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، منها التسبب في مشاكل بالقلب أو جلطات دموية في الجسم.

وأوضحت الدراسة، التي شملت 3762 حالة مصابة بكورونا من 56 دولة، وأجريت بالتعاون بين أساتذة في جامعات بريطانية وأمريكية، أن هناك أعراضا تستمر حتى بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن تلك الأعراض طويلة الأمد.

وقالت ليزا أوبراين، إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد خلال شهر مارس الماضي: "لا يمكنك أن تعرف إلى أى مدى سيؤثر عليك كورونا، فأنت لا تعرف كيف سينتهي كورونا لديك، ففي البداية كانت أعراضا خفيفة، واعتقدت أن الفيروس اختفى في الفترة ما بين الأسبوعين الخامس والسابع، لكن ذلك لم يحدث لتبعاته".

وتابعت: "اضطررت للذهاب إلى غرفة الطوارئ تسع مرات بعد كورونا، معظمها بسبب مشكلات في القلب والجلطات الدموية، ومازلت أحاول التعافي من آثارها حتى الآن".

من جانبها، قالت دكتور جانيت براون، أستاذة مساعدة في جامعة «يوتا» الأمريكية أن الدراسة وجدت 205 أعراض مرضية تؤثر على 10 أعضاء في الجسم، في مراحل ما بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أوبراين أن الدراسة أكدت استمرار الأعراض لفترة طويلة، مضيفةً أن ذلك يحدث، لأن كورونا لا يزال فيروس جديدا لا يمكن معرفة كم من الوقت سيستغرق ذلك كي يتخلص الجسم منه بشكل كامل.

وكشفت الدراسة أن هناك 205 أعراض تصيب 10 أعضاء في الجسم، منها 66 عرضا تستمر وتظهر بشكل متتالٍ على مدار سبعة أشهر، موضحةً أن نحو 95% من الأعراض الأكثر شيوعًا تم الإبلاغ عنها بعد التعافى من كورونا بستة أشهر.

وأكد أن هناك 3 أعراض كانت الأكثر شيوعا، إذ عانى 77% من الشعور بالإجهاد والإعياء العام، و72% شعروا بضيق التنفس بعد بذل الجهد، و55.4%، اشتكوا من الضعف الإدراكي.

وأشارت إلى أن نحو 85.9% عانوا من الانتكاسات الصحية مع العودة لممارسة الرياضة والنشاط البدني أو العقلي والشعور بالتوتر، فيما وجد 45.2% أنهم يحتاجون إلى بذل جهد منخفض مقارنة بفترة ما قبل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتشمل الأعراض إمكانية التسبب في مشكلات هضمية ما يسبب الإمساك، والشعور بالضيق والتعب بعد الجهد المبذول، وكذلك الشعور بطنين الأذن، وفقدان السمع، وتشنجات العضلات، والرعشة.

ووجدت الدراسة أن هناك 72% عانوا من فقدان الذاكرة قصير المدى، ونحو 36% من فقدان الذاكرة طويل المدى، و12% لم يتذكروا كيفية القيام بالمهام الروتينية، فيما أبلغ 77% عن معاناتهم من الصداع بشكل مستمر.

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