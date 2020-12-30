شوارع وسط البلد تتزين احتفالا بأعياد رأس السنة

حالة من البهجة سيطرت على منطقة وسط البلد، والتي انتشرت بها الأجواء الاحتفالية وملأت مختلف الشوارع استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد المجيد.وفي ظل حظر الاحتفالات ضمن تداعيات تفشي فيروس كورونا، حرص البعض على تجميل الشوارع وتزيينها بهدايا رأس السنة وشجرة عيد الميلاد لتكتسي الشوارع باللونين الأحمر والأخضر من محال وشوارع ومختلف المباني.واعتادت شوارع منطقة وسط البلد على في كل عام على أن تظهر في مشهد جمالي يعبر عن الأجواء الاحتفالية الخاصة بالكريسماس، خاصة ممر كوداك والذي يعد مقصد سياحي في أعياد رأس السنة لما يحمله من زينة وشجرة الميلاد وغيرها من الهدايا التي تعد مظهر جمالي للاحتفال.وتزينت بعض وجهات المحال بالمنطقة لتضع في مقدمتها أشجار رأس السنة وبابا نويل، وبعض المباني التي أضاءت بأنوار مبهجة، وغيرها من وجهات الشوارع المختلفة بوسط البلد.