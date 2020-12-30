الإمارات: هجوم عدن عمل شرير يسعى لتقويض أمن اليمن والمنطقة

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن محاولات استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف الحكومة الجديدة مشروع شرير يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مؤكدة على أهمية العمل على مواجهة هذه المحاولات التخريبية بكل يقظة وإصرار، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية.وشددت الإمارات على إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها القاطع والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وشددت الوزارة على أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مستمر في دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في استقراره وأمنه.يذكر أن ‏الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أكد في وقت سابق اليوم أن أعمال الحوثيين الإرهابية لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها.ودعا ‏الرئيس اليمني، في بيان له، ردا على هجوم عدن، الحكومة لممارسة مهامها بوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن.