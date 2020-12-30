كيف تحمي نفسك من كورونا في المواصلات العامة؟ (إنفوجراف)

مع الدخول فى الموجة الثانية لفيروس كورونا، يشدد أطباء العزل، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خلال التواجد بوسائل النقل العام، لحمايتك من العدوى.وفى الأنفوجراف التالي نستعرض مجموعة من النصائح والإجراءات الواجب اتباعها، أثناء التنقل فى المواصلات، أو السيارة، بحسب أطباء مراكز مكافحة الأمراض والوقاية لمواجهة "كورونا".