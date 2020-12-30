قبل بدء برلمان 2021.. حصاد مجلس نواب 2015

أيام قليلة تفصلنا عن حياة تشريعية جديدة، يبدأ برلمان 2021 بعد 6 أدوار للانعقاد قام بها برلمان 2015 خلال 6 سنوات، امتلأت جلساته بالعديد من القوانين والتشريعات وطلبات إحاطة واقتراحات من النواب، من أجل حياة أفضل للمصريين.وينتهي الفصل التشريعي للبرلمان الحالي في 6 يناير المقبل، على أن يبدأ الفصل التشريعي الجديد في 10 يناير، مستكملًا لمسيرة إرساء البنية التشريعية المصرية، باستخدام أدوات المحاسبة والكشف وطلبات الإطاحة التي يتم توجيهها للمسؤولين في كل القطاعات كافة.وقبل البدء في المرحلة التشريعية الجديدة في 2021، ترصد "الدستور" في التقرير التالي الحصاد التشريعي لمجلس النواب 2015 - 2020، في كل النواحي التي تقاطع معها البرلمان سواء الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.في البداية فإن مجلس نواب 2015 كان به 555 نائبًا لنظامي الفردي والقائمة بواقع 120 نائبًا في انتخابات القائمة، و435 نائبًا في انتخابات الفردي، بينهم 482 نائبا بنسبة 87%، و73 نائبة بنسبة 13%، و10 حزبًا ممثلين تحت البرلمان، بواقع 237 نائبًا حزبيًا بنسبة 43 %، و318 نائبًا مستقلًا بنسبة 57% من إجمالى عدد نواب البرلمان.أنجز هذا البرلمان في 6 أدوار انعقاد قرابة 887 مشروع قانون بواقع 10556 مادة خلال 272 جلسة برلمانية لمناقشة تلك القوانين كان من بينها جلسات برلمانية استمر العمل فيها لأكثر من 12 ساعة متواصلة من أجل إصدار تلك القوانين والموافقة عليها.كان منها قانون التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، وإقرار التعديلات الدستورية، وقوانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كذلك مناقشة ملفات قوانين الاستثمار والإصلاح الضريبي ودعم الخزانة العامة.وتوزعت القوانين على دور الانعقاد كالآتي: (82 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول، 219 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الثاني، و197 قانون خلال دور الانعقاد الثالث، و156 قانونا خلال دور الانعقاد الرابع، و233 قانونا خلال الانعقاد الخامس).وكان للبرلمان دور على المستوى الدولي أيضًا وليس المحلي فقط، حيث أصدر نحو 308 اتفاقية دولية، كما وافق البرلمان على عدد من الاتفاقيات الدولية بنحو 85 اتفاقية دولية، كانت جميعها خلال دورتي الانعقاد الخامسة والسادسة فقط.وناقش المجلس 1278 بيانا عاجلا، و6008 طلبات إحاطة، و4133 سؤالًا، و3188 اقتراحا برغبة، كما عمل المجلس على إصدار 342 قرارا بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده، كما عمل على إصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وعقد المجلس 372 جلسة عامة، وشكل خلال دور الانعقاد الأول لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريداته وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين، وكانت من أهم القضايا التي أثارها المجلس في دور الانعقاد الأول.كما ناقش المجلس الاستجواب الوحيد، المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور، وأكد رئيس المجلس أن الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالبًا أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.يذكر أن برلمان 2021 - 2026 بلغ عدد أعضائه 596 عضوًا، بينهم 28 معينًا، فيما بلغ تمثيل السيدات فيه حتى الآن 148 سيدة منتخبة بنسبة بلغت 26.05% من إجمالي أعضائه، بينما ينتظر المجلس التعيينات التي ستتضمن سيدات أيضًا من بينها.وحصد المستقلون ٢٥ مقعدًا من القوائم، و٧٠ بالنظام الفردى، وجاء تشكيلهم بتعددية حزبية تضم ١٣ حزبًا من مختلف التيارات السياسية، كما أن هناك بعض المرشحين المحسوبين على المعارضة، ما يعكس تمثيل كل التيارات تحت قبة البرلمان.