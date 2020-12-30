بالأرقام.. كيف ارتفعت فاتورة استيراد مصر خلال 2020؟

تحاول مصر جاهدة خلال السنوات القليلة الماضية تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن فاتورة الاستيراد، التي ترتفع كل عام مقارنة بعمليات التصدير التي تقوم بها إلى الدول الأخرى، ما أدى إلى وجود فارق بين فاتورتي الاستهلاك والتصدير.ومن خلال المشروعات القومية تحاول مصر من خلال زيادتها وتطويرها سد الفجوة بين الاثنين، سواء المشروعات الاقتصادية أو الصناعية أو الزراعية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنون سنويًا.وبالأمس اجتمع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، موجهًا بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.وأوضح أن يتم ذلك وفقًا لاحتياجات السوق المحلية بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير، وسد الفجوة بين فاتورتي الاستيراد والتصدير.وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الأرقام الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير خلال عامي 2020 و2019 في التقرير التالي.المنتجات الغذائية والسلع والخضروات كانت فاتورتها مرتفعة، حيث إن مصر استوردت 90% من البذور بشكل عام، بواقع 1.5 مليار دولار تشكل منهم تقاوي الخيار والطماطم فقط 150 مليون دولار، و140 ألف طن تقاوي بطاطس سنويًا بموجب 1.2 مليار جنيه.ومن أهم التقاوي التي تستوردها مصر سنويًا هي البنجر، بموجب 2200 طن تقاوى بنجر، و20 ألف وحدة من تقاوى البنجر وحيدة الأجنة، وتبلغ قيمة استيراد التقاوي بشكل عام 8500 يورو، لعدم وجود اكتفاء ذاتي من البنجر، بالرغم من محاولة وزارة الزراعة سد الفجوة في تلك السلع.كما يتم استيراد تقاوي للقمح بنسبة 34% من إجمالية ما يتم إنتاجه سنويًا، فهناك مليون فدان يتم زراعته بتقاوي مستوردة من أصل 3 ملايين و200 ألف فدان تزرع قمح، بينما أن 98% من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر.وعلى صعيد الخضر، تعتبر فاتورة واردات مصر منها مرتفعة أيضًا، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، حيث بلغت قيمة السلع الغذائية الأساسية 227 مليارا و714 مليون جنيه، وتصدرت الخضروات الطازجة والمبردة والمحفوظة قائمة الواردات الغذائية بقيمة 60 مليار جنيه و293 مليون جنيه.بينما الواردات في مصر من السلع الزراعية شهدت انخفاض خلال عام 2020 بنسبة 18.5%، بعد أن هبطت إلى 4.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 5.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض يقارب المليار دولار خلال عام بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وبلغ إجمالي واردات مصر من دول العالم قد بلغت 49.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 59.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.7 مليار دولار بنسبة 16.4% خلال عام.وكذلك السلع المعمرة ارتفعت فاتورة الاستيراد الخاصة بها، بنسبة 3.1% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتسجل نحو 992.895 مليون دولار مقابل 963.067 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.9% خلال فبراير لتسجل 414.334 مليون دولار في مقابل 419.321 مليون دولار خلال فبراير 2019، بينما وارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب لتبلغ 513.103 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري.مقابل 451.704 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019 بنمو 13.6%، وكذلك واردات الأثاث والمقاعد وحوامل فرش لتبلغ 29.165 مليون دولار في مقابل 21.063 مليون دولار بنمو 38.5%.