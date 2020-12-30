افتتاح مركز فحص كورونا بمستشفى مارمرقس بالخرطوم

نشرت الصفحة الرسمية لإيبارشية هطبرة وام درمان بثا مباشرا، لافتتاح مركز فحص كورونا بمستشفى مارمرقس بالخرطوم.ويفتتح المركز صاحبي النيافة الحبرين الجليلين الأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان للأقباط الأرثوذكس والأنبا إيليا أسقف الخرطوم وشمال السوادن للأقباط الأرثوذكس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.