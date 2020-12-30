العراق تجدد التعاقد مع مصر لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة

شهدت الساعات الماضية، إعلان مجلس الوزراء العراقي موافقته على تجديد تعاقده مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة الخفيف للعام 2021.وحول تفاصيل التعاقد، كشف مصدر بالهيئة المصرية أن التعاقد الجديد هو الرابع مع شركة سومو العراقية بنفس بنود التعاقد في المرات الثلاث الماضية، ويتم توريد شحنات مقدار الشحنة الواحدة مليوني برميل من خام البصرة الخفيف، ويتم تكريره في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، والتي تقوم بعد تكريره ببيع مشتقات النفط للهيئة المصرية العامة للبترول مرة أخري.وأضاف المصدر لـ"الدستور"أن شركة ميدور تبيع المنتجات المشتقة من الخام للهيئة بالأسعار العالمية.وكان مجلس الوزراء المصري أعلن في نوفمبر الماضي عن التوصل إلى توافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار".وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في بيان له وقتها إن هناك توجيها رئاسيا بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق.