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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الإثنين.. عرض فيلم تسجيلي عن رضا عبدالسلام بـ«الأعلى للثقافة»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:19 م
الفنان التشكيلي رضا
الفنان التشكيلي رضا عبدالسلام
آلاء حسن
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تعرض لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، في السابعة مساء الإثنين المقبل، فيلما تسجيليا عن الفنان التشكيلي رضا عبدالسلام، ومن إخراج فاطمة الحاج، عبر قناة أمانة المؤتمرات بالمجلس على موقع اليوتيوب.

ويأتي عرض الفيلم في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، وضمن برنامج "دعم مبادرة الثقافة بين إيديك" التي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر، بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين، ويشرف على تنظيمها كل من: دعاء خليل، سيف الله أبوالنجا، خالد سرور، سرية صدقي، ميسون قطب، إسلام الهوارى، والمخرجة فاطمة الحاج.

الفنان رضا عبد السلام حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة 1977، ودكتوراه الفلسفة في الفنون 1988، وهو عضو جماعة الكتاب والفنانين بأتيليه القاهرة، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، وشغل عدة وظائف ومنها أنه عمل رساما صحفيا بجريدة الأهرام ومجلة المصور، وأقام عددا من المعارض التي تنوعت بين الرسم والتصوير والنحت، كما له مشاركات بعدة معارض جماعية دولية.

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