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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

بعد فحص 11 مليون سيدة.. مستفيدات من مبادرة «صحة المرأة» يتحدثن لـ«الدستور»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:42 م
مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة
سالي رطب
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد المفحوصات بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بلغ 11 مليونا و33 ألفًا و255 امرأة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.

"الدستور" تواصلت مع بعض المنتفعات من المبادرة وعرضت القصة الكاملة لها:

جيهان محمد من محافظة الدقهلية وإحدى المنتفعات من مبادرة صحة المرأة، قالت إن المبادرة ساعدت الكثير من السيدات اللاتي لم يكن لديهن وعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودوره في نجاح العلاج، مشيرة إلى أن المبادرة ساندت الكثير من السيدات وكشفت عن الكثير من الأمراض التي لم يدرك أصحابها بوجودها.

وعن طريقة الكشف على السيدات وتوفير المبادرة للعلاج المجاني، قالت: ذهبت إلى واحدة من الوحدات الموجودة في محافظتي، وقامت الطبيبة بعمل فحص دقيق لي عن طريق الفحص "الإكلينيكي" اليدوي، وفي حال الاشتباه يتم إحالة السيدة إلى مستشفى متخصص لعمل الفحوصات اللازمة والتأكد من وجود مرض من عدمه.

ودعت السيدات للكشف قائلة: "اطمنوا على نفسكم أفضل من انتشار المرض، الفحص مبيخدش دقائق لكن بتطمنوا بقدر كبير".


وفي يوليو 2019، أُطلقت أول مبادرة لدعم صحة المرأة، ووفرت هذه المبادرة التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحوصّا طبية لأكثر من 2.2 مليون امرأة، واستهدفت هذه المبادرة 28 مليون امرأة من سن 18 سنة فأكثر، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة.

وأشارت نوال إبراهيم إحدى المستفيدات من المبادرة، إلى أن هذه الوحدات وفرت الكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس نسبة السكر في الدم والضغط، مضيفة ذهبت للوحدة المتنقلة للاطمئنان على نفسي وأكدت التحاليل التي قاموا لي بها أنني بصحة جيدة.

وتقدم وزارة الصحة والسكان من خلال مبادرات صحة المرأة الفحص مجانا وتحيل المشتبه والمتوقع إصابتهم بسرطان الثدي إلى مراكز الفحص الدقيق للتأكد من الإصابة من عدمها، من خلال بطاقة الرقم القومي فقط ويمكن لأى سيدة من أي محافظة إجراء الفحص الطبي على أن يتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التي تم توقيع الكشف الطبي بها، وليس المحافظة محل السكن.

ولم تمر سوى 4 أشهر على المرحلة الأولى حتى تم إطلاق الثانية في نوفمبر من ذات العام، للكشف المبكر عن أورام الثدي، والضغط، والسكر، والسمنة في 11 محافظة، واستهدفت المرحلة الثانية 10 ملايين سيدة، وشملت المرحلة الثانية 1300 وحدة صحية ويعمل بها ما يقرب من 1700 فريق، جميعهن من السيدات وليس بينهم أطباء ذكور أو تمريض.

وبدأت الوزارة التجهيز للمرحلة الثالثة منذ نهاية 2019 على أن يتم إطلاقها في الربع الأول من 2020، إلا أن الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم في هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقف حائلا.

وبعد إلغاء الكثير من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها مع انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة عن عودة عمل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ولكنها وضعت بعض الشروط لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد وسط التجمعات، فنصحت الوزارة السيدات بزيارة الوحدة الصحية التابعة لمحافظتهن، من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، ومتاحة طوال أيام الأسبوع، على أن يتم يوميًا استقبال من 20 لـ 30 سيدة مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل سيدات مصر.

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