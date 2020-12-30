«إنجازات البحيرة».. مشروعات بـ55،5 مليار جنيه في عامين

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 3000 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 55،5 مليار جنيه.وأشار إلى أن ما شهدته مصر خلال الـ6 سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.وأضاف محافظ البحيرة أنها شهدت خلال تلك الفترة طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياه كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، مؤكدا أن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان، وكان للمحافظة نصيب كبير من تلك المشروعات حيث تم ضخ اكثر من 55، 5 مليار جنية خلال عامين فقط تمثلت فى: - الخطة الإستثمارية للمحافظة خلال تلك المدة والتى إشتملت على ثلاث خطط إستثمارية تم خلالها تنفيذ ١٥٩٧ مشروع بتكلفة بلغت ٢ مليار و٦٥١ مليون جنيه بواقع ٨٠١ فى قطاع الطرق و١٠٨ مشروع كبارى و١٣٠ مشروع لتدعيم الوحدات المحلية و٢١١ مشروع كهرباء و٨٥ مشروع أمن وإطفاء ومرور و٢٦٢ مشروع تحسين بيئة.وأكد آمنة خلال تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، والتى تهدف الى الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لاهلها، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.وشهدت المرحلة الأولى للمبادرة التى تم تنفيذها بـ ٨ قرى بعدد ٣ مراكز "الياسينية والمهدية وزاوية صقر والرابعة بذور وعبد الحليم محمود وأحمد بدوي بأبو المطامير وعلي مبارك بوادي النطرون والخرطوم بمركز بدر، تم خلالها تنفيذ 94 مشروع فى مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية 375 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت 96٪، كما تم إختيار ١٧ قرية بعدد 6 مراكز لتشملها مظلة المبادرة الرئاسية خلال المرحلة الثانية.كما قام قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ ١٦٥ مشروع بإجمالي استثمارات ١٤.١ مليار جنيه بلغ إجمالي عدد المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال تلك الفترة ١٦٥ مشروع بإجمالي استثمارات ١٤.١ مليار جنيه، عبارة عن ٥٨ مشروع بقطاع الصرف الصحي تم تنفيذ ٢٥ مشروع وجار العمل بـ٩٢ مشروع بإجمالي استثمارات ٨.٧ مليار جنيه مشيرًا أن إجمالي المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب ١٠٧ مشروع تم تنفيذ ٣٣ منها وجاري العمل بـ ١٥ مشروع بإجمالي استثمارات ٥.٤ مليار جنيه.أما بالنسبة للمشروعات المتعثرة، أكد محافظ البحيرة أنه تم دفع العمل بالمشروعات المتعثرة والبالغة ١٣١ مشروع بتكلفة إجمالية ١١ مليار و٧٠٠ مليون جنيه، وتم حل ونهو 130 مشروع بتكلفة إجمالية ١١ مليار و600 مليون جنية وجار العمل بالمشروع الأخير.كما قام قطاع التربية والتعليم بتنفيذ ٢٠٠ مدرسة بتكلفة ١.٤ مليار جنيه تم خلال تلك المدة تنفيذ ٢٠٠ مدرسة بتكلفة ١.٤ مليار جنية تم إستلام ١٠2 مدرسة بتكلفة 711 مليون جنية وجاري العمل بعدد 98 مدرسة أخرى بتكلفة 689 مليون جنية مشيرا أن قطاع الثقافة قام بتنفيذ ٥ مشروعات بتكلفة ١٣٠ مليون جنية، حيث تم الإنتهاء من ٤ منها بتكلفة ١٠٥ مليون جنية وهم قصر ثقافة دمنهور على مساحة ١١٥٠ م٢ بتكلفة ٦٠ مليون جنية،قصر ثقافة وادي النطرون على مساحة ٥٤٨٥ م٢ بتكلفة ٣٠ مليون جنية - مركز ثقافي قرية كوم الحاصل بالدلنجات على مساحة ٤١٥ م٢ بتكلفة ٧ مليون جنية ومكتبة كفر الدوار العامة على مساحة ١١٠٠ م٢ بتكلفة ٨ مليون جنية وجاري العمل بقصر ثقافة أبو المطامير على مساحة ١١٥٠ م٢ بتكلفة ٢٥ مليون جنية.كما أشار محافظ البحيرة أن قطاع الصحة بلغ إجمالي مشروعاته خلال تلك المدة ٥٥ مشروع بتكلفة إجمالية ٢٦ مليار جنيه تم الإنتهاء من ٤١ مشروع بتكلفة ١.٦ مليار جنية وجاري العمل بعدد ١٤ مشروع بتكلفة مليار جنية كما أنه قد تم تنفيذ عدد ٦ مبادرات رئاسية أستهدفت ٤ مليون مستفيد، بالإضافة إلى ١.٢ مليون مستفيد علاج على نفقة الدولة بقيمة ٦٨١ مليون جنية، هذا بالاضافة الى انشاء مستشفى كوم حمادة المركزى والمستشفى العسكرى بدمنهور بتكلفة تجاوزت المليار جنية.شهد قطاع الشباب والرياضة ١١٢ مشروع بتكلفة إجمالية ١٣٥ مليون جنية، ويبلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات ١.٢ مليون مستفيد كما تم الإنتهاء من ٥٣ مشروع بتكلفة إجمالية ٥٢ مليون جنية وجاري العمل بعدد ٥٩ مشروع بتكلفة تقدر بـ ٨٣ مليون جنية.أكد محافظ البحيرة أنه تم إنجاز 34 مشروع بقطاع الطرق والكباري بتكلفة ٥.٢ مليار جنية منهم ١٧ مشروع تابع خطة هيئة الطرق الكبارى و١٧ مشروع تابع مشروعات الخطة العاجلة للهيئة.أنه تم رصف ٦ طرق بإجمالي أطوال بلغت ١١١ كم بتكلفة ٢٧٣.٣ مليون جنية وتم إنشاء وصيانه ١٠ كباري بأطوال ٥ كم بتكلفة ٩٠٠ مليون جنية، تضمنت الخطة الاستثمارية رصف 1025 طريق داخلى بتكلفة 1،3 مليار جنية مشيرًا أنه جاري العمل على المحور الرابط فوة - جناكليس الصحراوي. لربط الطريق الزراعي بالطريق الصحروي من مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ مرورًا بمركز المحمودية ثم محور الليثي بدمنهور وحوش عيسى وابو المطامير وجانكليس الصحراوي بطول 86 ك يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة 4 مليار جنيه.كما أشار آمنه الى محور المحمودية والذى يعد من أهم المشروعات الحيوية بالمحافظة، والتى تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية بالمناطق المار بها المشروع إلى جانب توفير فرص استثمارية هائلة بالمنطقة بأكملها. كما يعد محورا تنمويا متكاملا يلبى كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية، وكذا خدمة التوسعات العمرانية الجديدة ويمتد مشروع محور المحمودية بمحافظة البحيرة بطول 55 كيلو.وأشار محافظ البحيرة أنه تم العمل على ١٠٦ مشروع تكلفة ١.٩٧ مليار جنية تم الإنتهاء من ٣١ مشروع بتكلفة إجمالية قدرها ٨٦٠ مليون جنية فى حين أن هناك ٧٥ مشروع من المشروعات الجاري العمل بها بتكلفة إجمالية ١.١١ مليار جنية فى قطاع الرى.وبالنسبة لقطاع التعليم العالى جارى العمل ٦ مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بـ ١.٩٢٥ مليار جنية تم إستلام مشروعين بتكلفة ٥٠٠ مليون جنية وجاري العمل بعدد ٤ مشروعات بتكلفة ١.٤٢٥ مليار جنية.كما ان العمل يجري علي قدمًا ساق لانشاء المستشفى الجامعي وكلية للطب بتكلفة تقدر بمليار و250 مليون جنيه بمجمع كليات جامعة دمنهور مساحة 71 ألف متر مربع، ويتكون المشروع الجديد من المستشفى الجامعي الذي يقام على 10 طوابق بسعة 500 سرير منها 250 سرير بالمجان و150 سرير للعلاج الاقتصادي و50 سرير للعناية المركزة و50 سرير آخر لعلاج الأورام والحروق والغسيل الكلوي.كما يضم المشروع الطبي العملاق مبنى كلية الطب والذي يستوعب 800 طالب وطالبة بالدفعة الواحدة ويتم تجهيزه بأحدث الأجهزة التكنولوجيا في العالم بالإضافة إلى مبنى الخدمات الملحق بالكليةكما تم إنشاء ٢٣ معهد بتكلفة إجمالية بلغت ١١٦ مليون جنية عبارة عن ٤ معاهد من الخطة بتكلفة ٣٦ مليون جنية و١٩ معهد مشاركة مجتمعية بتكلفة ٨٠ مليون جنية.كما تم تطوير وهيكلة مشروع عاداه للثروة الحيوانية بسيدي غازي بكفر الدوار، والذي كان متوقف خلال الفترة الأخيرة للوصول للمشروع بالطاقة الاستيعابية لمحطات الإنتاج الحيواني لعدد 3000 رأس حيث قامت المحافظة بدعمه بمبلغ 30 مليون جنية من صندوق الخدمات لشراء عدد 1211 رأس ماشية وإعادة إنشاء عدد 4 أبراج حمام وتطوير المحلب والعنابر.كما صرح المحافظ ان البحيرة تدخل افاق ومقومات استثمارية واعدة بالمناطق الصناعية حيث أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى، تمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة المنطقه الصناعيه بوادي النطرون مقامة علي مساحة 498 فدان وهناك 320 مشروع متنوع فى مختلف المجالات تم الانتهاء منه وجارى العمل به من اجمالى 451 قطعة مخصصة وتبلغ تكلفة الترفيق 115.5 مليون جنيه، والمنطقة الصناعية بحوش عيسى علي مساحة 346 فدان بها 71 مشروع متنوع تم الانتهاء من بعضها وجارى العمل بالبعض الاخر من اجمالى 129 قطعة مخصصة وتبلغ تكلفة الترفيق 89.2 مليون جنيه.وأشار محافظ البحيرة بالنسبة لمدينة رشيد زهرة النيل الخالد "تطوير رشيد – ميناء الصيد – بشاير الخير 4 – مدينة رشيد الجديدة " جارى تنفيذ مشروع ميناء الصيد برشيد بتكلفه إجمالية ٦٠٠ مليون جنيه على مساحة ٤٨ الف م2 ومكون من ١٢ مبني ورصيف بطول ٨٥٠ م وسعة الميناء ٥٠ مركب ساعة ويعد هو الاول من نوعه بمصر ونسبة التنفيذ تخطت 90%.كما بلغ اجمالى عدد المشاريع الخاصة بتطوير مدينة رشيد 21 مشروع بتكلفة تتجاوز 254 مليون جنيه تم الإنتهاء من ١١ مشروع منها بتكلفه إجمالية ١٤٨ مليون جنيه وجاري العمل بعدد ١٠ مشاريع بتكلفه إجمالية ١٠٦ مليون و٥٠٠ الف جنيه.