إغلاق 8 منشأت وتحصيل غرامات من 4 محال مخالفة بالعجمي

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، رفقة السيد موسي، رئيس حى العجمى، اليوم، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.وخلال الحملة؛ وجه السكرتير المساعد أصحاب المحال المتنوعة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة، والتنبيه على المواطنين المترددين بالمحال الالتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.من جانبه؛ أوضح رئيس حي العجمي أن الحملة أسفرت عن غلق 8 من المحال المتنوعة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحصيل غرامات لعدد 3 مطاعم ومحل أسماك، وضبط 16 حالة إشغال طريق، وتحرير 12 محضر تموين، وضبط 22 مخالفة متنوعة، كما تم توجيه إنذار لبعض المحلات.وأشار إلى أنه تم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية، حيث تم التفتيش علي الإجراءات الاحترازية، ورخص المحال والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.شارك في الحملة سكرتير عام الحى وإدارات الطب البيطري والقوى العاملة والتموين ورخص المحلات والمتابعة الميدانية واشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.