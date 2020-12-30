رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسوان: إقبال كبير من الطلاب والجمهور على معرض الكتاب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:36 م
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تفقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، الأربعاء، معرض الكتاب بالجامعة ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند دخول بوابة الجامعة وبوابات التعقيم الذاتي ومن ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم والرش التي تجري بصفة دورية في منشآت الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وزائري الجامعة خاصة في ظل إقامة معرض الكتاب المقام بكلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحاري.

وأضاف «غلاب» في تصريحات صحفية، أن معرض الكتاب بالجامعة يشهد اقبالا كبيرا من الطلاب من مختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وإقبال من الجمهور الخارجي لاقتناء الكتاب في مختلف العلوم، حيث يتميز معرض كتاب هذا العام بتنوع دور النشر المشاركة والتي تصل إلى 20 دار نشر، مشيرًا إلى أن أسعار الكتب في متناول الجميع ومناسبة لمختلف الفئات.


موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

محمد الباز ينضم لـ«راديو النيل».. برنامج إذاعي قريبًا

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

الصور

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

الإثنين.. عرض فيلم تسجيلي عن رضا عبدالسلام بـ«الأعلى للثقافة»

عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات «القومى للمسرح»

أسامة علام يناقش «حجرة الفراشات» بمنتدى القصة القصيرة