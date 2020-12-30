رئيس جامعة أسوان: إقبال كبير من الطلاب والجمهور على معرض الكتاب

تفقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، الأربعاء، معرض الكتاب بالجامعة ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند دخول بوابة الجامعة وبوابات التعقيم الذاتي ومن ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم والرش التي تجري بصفة دورية في منشآت الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وزائري الجامعة خاصة في ظل إقامة معرض الكتاب المقام بكلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحاري.وأضاف «غلاب» في تصريحات صحفية، أن معرض الكتاب بالجامعة يشهد اقبالا كبيرا من الطلاب من مختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وإقبال من الجمهور الخارجي لاقتناء الكتاب في مختلف العلوم، حيث يتميز معرض كتاب هذا العام بتنوع دور النشر المشاركة والتي تصل إلى 20 دار نشر، مشيرًا إلى أن أسعار الكتب في متناول الجميع ومناسبة لمختلف الفئات.