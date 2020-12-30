لا كورونا على طعام.. أهل الوراق يسعون بالشوارع والأسواق بلا وقابة أو اهتمام

في ظل تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا ودخول مصر بالموجة الثانية، تزامنا مع تشديد الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وضرورة ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة، إلا أن حالة من الفوضى واللامبالاة سادت في الشوارع وغيرها من الأماكن العامة.لم يشهد سوق الخضار والفاكهة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة زحاما بشكل كبير، إلا أنه كان هناك تكدس على بعض البائعين ولم يلتزم بعض المواطنين والتجار أيضا بارتداء الكمامات واتخاذ مسافات آمنة كافية بين بعضهم البعض، في حين التزم البعض الآخر بارتداء الكمامات.وتصدرت الفوضى المشهد بالمواصلات العامة والتي شهدت تكدس كبير من قبل المواطنين والذين لم يحرصوا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خاصة في المناطق العشوائية.ولم يختلف الوضع كثيرا أمام مكاتب البريد ومكينات الصرف الآلي أمام البنوك، والتي شهدت زحام كبير أيضا ولم يلتزم أي شخص منهم باتخاذ إجراءات وقائية لازمة وتجنب الزحام، أيضا أمام المدارس والتي شهدت زحام هي الأخرى من قبل الطلاب وأولياء الأمور والذين تخلى عدد كبير منهم عن ارتداء الكمامات الطبية.